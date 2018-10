"Eravamo dei ragazzi spensierati - racconta Ardico Magnini, uno di quello che la finale la giocò, a La Nazione - e a volte scapestrati, ma quando entravamo in campo ognuno si tirava su le maniche e giù “botte dell’ottanta": chissà come sarebbe stato, per la Fiorentina, vincere la Coppa dei Campioni. "Ce l’hanno fatta perdere - dice arrabbiato - segnarono con un rigore che non c’era, feci fallo nettamente fuori area”, e quel 30 maggio 1957 furono i Blancos a imporsi per 2-0 davanti ai 124.000 spettatori del 'Bernabeu'. Ah, ci fosse stata la VAR.