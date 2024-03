Quando inizia il campionato 2024/25

Ultima fase del 2023/24 con l’Inter che si avvia verso la vittoria dello scudetto in un campionato dominato quasi per tutta la stagione. Tra qualche mese è già tempo di pensare alla prossima stagione, durante la quale ci sarà anche il debutto della nuova Champions League.



LE DATE DELLA SERIE A 2024/25 - In attesa che finisca questa stagione lo sguardo è già proiettato alla prossima, per la quale è stata programmata la data d’inizio: la prima giornata inizierà sabato 17 agosto, si giocheranno le prime tre giornate e poi sarà subito tempo della prima sosta dedicata alle nazionali.



LA CHAMPIONS 2024/25 - La settimana successiva inizieranno anche le coppe europee. Come detto, sarà l’anno zero per la nuova Champions League: si giocherà il martedì, il mercoledì e il giovedì; un calendario fittissimo per le squadre che giocano in Europa, la quarta giornata di Serie A verrà organizzata in base al sorteggio Uefa e tra gennaio e febbraio 2025 potrebbe esserci qualche problema a incastrare le partite decisive in Europa con le gare di campionato.