Udinese, dov'è finito Samardzic? Lo scenario per giugno tra Juventus e Premier

Marco Demicheli

16 minuti messi assieme in tre partite. Troppo poco per un calciatore come Lazar Samardzic, uno di quelli di cui più si è parlato nell’ultimo anno, per il suo rendimento e per la sua storia di mercato. Dal passaggio sfumato quando tutto era fatto all’Inter alla trattativa con il Napoli e l’apprezzamento della Juventus di gennaio, il salto in una big che sembrava pronto e invece è stato rimandato già più volte. E una situazione, all’Udinese, difficile anche a livello ambientale, visto il rapporto tutt’altro che idilliaco con Gabriele Cioffi, che lo ha escluso per tre partite consecutive, contro Salernitana, Lazio e Torino, dalla sua formazione titolare. Lasciandolo addirittura in panchina per tutti i 90 minuti in due di queste tre occasioni.



ADDIO VICINO, MA… - Un utilizzo decisamente deludente, che non può ovviamente far piacere al centrocampista serbo. Le sue idee in vista di questa stagione erano altre, le sue aspettative diverse. La prossima sarà, con ogni probabilità, l’estate del suo addio al Friuli, ma arrivarci in queste condizioni non lo faciliterà, vista la valutazione da circa 30 milioni di euro che ne fa il club della famiglia Pozzo. La Juventus, in Serie A, resta attenta alla sua situazione, così come il West Ham e altri club in Premier League, ma per essere convinti a investire una cifra simile si aspettano risposte dal campo. Dribbling, assist, gol e giocate decisive: quelle che tutti vogliono vedere da uno con le qualità di Samardzic, che non può essere soltanto una riserva.