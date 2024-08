Quando inizia la Serie A 2024/25

Inter via Getty Images

È tutto pronto per la nuova Serie A, il campionato 2024/25 è alle porte e il countdown è quasi finito. Il sipario di apre su una nuova stagione,: c’è molta curiosità, per esempio, nel capire cosa potrà fare il Como di Fabregas ambizioso per il ritorno in Serie A, le altre neopromosse sono Parma e Venezia.- Il nuovo campionato; partita da ex per Josep Martinez, l’anno scorso in rossoblù. Alla stessa ora il neopromosso Parma - che ha confermato Pecchia in panchina - ospiterà la Fiorentina che ha preso Palladino come nuovo allenatore.

Ore 18.30: Genoa-InterOre 18.30: Parma-FiorentinaOre 20.45: Milan-TorinoOre 20.45: Empoli-MonzaOre 18.30: Verona-NapoliOre 18.30: Bologna-UdineseOre 20.45: Lazio-VeneziaOre 20.45: Cagliari-RomaOre 18.30: Lecce-AtalantaOre 20.45: Juventus-Como