Quando iniziano gli Europei di calcio Germania 2024?

Tutte le informazioni utili su: tre anni dopo la vittoria dell'Italia a Wembley nella scorsa edizione si torna in un solo Paese, la Germania cara agli Azzurri per la vittoria del Mondiale 2006.- La partita inaugurale degli Europei 2024 si gioca il, nell'Allianz Arena casa del Bayern Monaco. A dare il via a questa edizione, non più itinerante in diverse Nazioni europee, sono i padroni di casa della: alle 21 la squadra guidata da Julian Nagelsmann affronta la- Gli Europei si chiudono dopo un mese tondo. La finale infatti è in programma ile la sede scelta è l'Olympiastadion di Berlino, casa dell'Hertha. La finalissima nella capitale tedesca è prevista, come la maggior parte delle gare di EURO 2024, alle 21.

14 giugno 2024, partita inaugurale14-26 giugno, fase a gironi29 giugno-2 luglio, ottavi5-6 luglio, quarti9-10 luglio, semifinali14 luglio 2024, Finale- Sono dieci le città tedesche scelte per ospitare le partite degli Europei 2024: Berlino, Dortmund, Monaco di Baviera, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Lipsia, Francoforte sul Meno, Gelsenkirchen e Düsseldorf.- L'di Luciano Spalletti, inserita nel gruppo B, inizia il suo cammino a EURO 2024 ilcontro l'(ore 21). Le altre due partite della fase a girone sono in programma il 20 giugno contro la Spagna (Gelsenkirchen, ore 21) e il 24 giugno contro la Croazia (Lipsia, ore 21).

: Italia - Albania (Dortmund, 21:00): Spagna - Italia (Gelsenkirchen, 21:00): Croazia - Italia (Lipsia, 21:00)- Le 24 Nazionali partecipanti sono divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuna.: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania.: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.: Polonia, Olanda, Austria, Francia.: Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina.: Turchia, Georgia, Portogallo, Repubblica Ceca.