Quando scade il contratto di Luis Alberto con la Lazio: ecco l'ingaggio

ECCO DOVE PUO’ ANDARE

"L'anno prossimo non farò parte del progetto. Ho chiesto al club di andare via. È giusto farmi da parte da questa squadra, è arrivato il momento. Ho chiesto la rescissione. Non prenderò più un euro. È il momento di lasciare gli stipendi ad altri".Il contratto di Luis Alberto scade tra poco più di tre anni, ovvero il 30 giugno del 2027. Inizialmente sarebbe andato a scadenza nel 2025 (era stato firmato nel 2020), ma all'inizio di ottobre è stato allungato di altri due anni.

Il nuovo contratto firmato a ottobre da Luis Alberto consente allo spagnolo di percepire un ingaggio annuo di circa 4 milioni di euro netti più bonus, che al lordo fanno circa 7,4 milioni di euro all'anno.