Quando si recupera Udinese-Roma: le date possibili e da che risultato si riparte

, difensore centrale della squadra di De Rossi, le cui condizioni sono apparse da monitorare sin da subito. In attesa delle dovute comunicazioni, possiamo analizzare quali possano essere le possibili date per recuperare la partita odierna.Secondo le normative in vigore, se una partita viene sospesa come accaduto nel caso di Udinese-Roma, questa dovrà essere recuperata. Sempre stando a quanto dice il regolamento, non si ripartirà dallo 0-0, bensì dal risultato su cui ci si trovava nel momento dell'interruzione e dal minuto esatto segnato dal cronometro al momento dello stop.

Da regolamento, tecnicamente, la partita dovrebbe ricominciare dal minuto 71, ovvero dall’esatto momento in cui l’episodio di Ndicka è avvenuto. Inoltre, la sfida deve essere recuperata alla prima data utile che sarebbe dovuta essere domani, ma l’incontro europeo contro i rossoneri rende altamente improbabile tale evenienza.

giovedì 18 aprile Roma-Milan (quarti di finale di ritorno di EL)

sabato 20 aprile Verona-Udinese

lunedì 22 aprile Roma-Bologna in Serie A

weekend 27 aprile Napoli-Roma e Bologna-Udinese in campionato

giovedì 2 maggio Eventuali semifinali di andata di EL per la Roma: se dovesse superare il turno, la data è indisponibile per il recupero

weekend 4 maggio Roma-Juventus e Udinese-Napoli

giovedì 9 maggio Eventuali semifinali di ritorno di EL per la Roma: se dovesse superare il turno, la data è indisponibile per il recupero

weekend 11 maggio Atalanta-Roma e Lecce-Udinese

weekend 18 maggio Roma-Genoa e Udinese-Empoli

mercoledì 22 maggio - Eventuale finale di Europa League per la Roma

weekend 25 maggio Empoli-Roma e Frosinone-Udinese

Questi, intanto, gli impegni previsti per entrambe le squadre: