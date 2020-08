Sarà Siviglia-Inter la finale di Europa League dopo il 5-0 dei nerazzurri contro lo Shakhtar. Suso - ex Milan - tornerà ad affrontare l'Inter con la formazione andalusa. ​Era il 2016 quando lo spagnolo dichiarava: “Se segno una doppietta torno a casa a piedi… E abito vicino a Milanello!”. Suso realizzò poi due gol nel derby, ma non tornò a casa a piedi. La speranza del Siviglia è che lo spagnolo trovi la rete anche in finale e che possa portare alla vittoria la formazione. In quell'occasione la sua doppietta non bastò.