Quante e quali partite salta Bennacer col Milan

Brutte notizie in casa Milan, il ct dell’Algeria ha rimandato a casa Ismaël Bennacer per un problema fisico. Il centrocampista dovrà rinunciare ai prossimi impegni con la nazionale e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno dallo staff rossonero. Il giocatore quindi, d’accordo col ct Vladimir Petkovoc, ha lasciato il ritiro dell’Algeria per continuare le cure a Milano.



QUANTE E QUALI PARTITE SALTA BENNACER - Il dolore non è forte, ma il giocatore non verrà rischiato considerando anche il recente infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori a lungo. Al momento nel mirino di Bennacer c’è la sfida del 30 marzo contro la Fiorentina, prima partita del Milan alla ripresa del campionato per la quale Pioli spera di riaverlo a disposizione. Il centrocampista verrà monitorato in questi giorni, se non dovesse farcela per la partita di Firenze dopo la sosta dovrebbe recuperare per la gara interna con il Lecce in programma sabato 6 aprile alle 15.



IL CALENDARIO DEL MILAN DOPO LA SOSTA - Dopo la pausa per le nazionali, il Milan di Stefano Pioli riprenderà il campionato dalla trasferta di Firenze in programma sabato 30 aprile alle 20.45; poi ci sarà la sfida interna con il Lecce sabato 6 aprile alle 15, e la doppia sfida di Europa League contro la Roma (giovedì 1 e giovedì 18 aprile alle 21) con la gara di Reggio Emilia col Sassuolo nel mezzo (domenica 14 aprile ore 15). Ma la data da cerchiare in rosso sul calendario è il derby contro l’Inter, che si giocherà lunedì 22 aprile alle 20.45.