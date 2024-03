Quanti punti mancano al Parma per la promozione in Serie A

Giornata importantissima, la 30esima di Serie B, per il Parma e le sue ambizioni di ritorno in Serie A dopo tre anni: i ducali sono già certi di disputare almeno i playoff, ma ormai l'obiettivo, dopo il k.o. della Cremonese terza, è la promozione diretta. Al momento, i punti di vantaggio sulla terza piazza sono nove, e mancano otto giornate alla fine, dalla 31esima alla 38esima. Ci sono quindi 24 punti in palio.



MANCANO 16 PUNTI - Ipotizzando qualcosa di difficilmente realizzabile come un andamento perfetto della Cremonese da qui alla fine, al Parma servono ancora 16 punti per essere certo della promozione (arrivando a 81). La Cremo può arrivare al massimo a quota 80. Realisticamente, ne basterà qualcuno in meno, man mano che le giornate andranno avanti e i grigiorossi lasceranno, eventualmente, punti per strada.



LA DATA POSSIBILE DELLA PROMOZIONE - Se Como, Cremonese e Venezia dovessero incappare in diverse sconfitte e all'opposto il Parma ottenere tre successi su tre fino al 33esimo turno, la promozione gialloblù potrebbe avvenire il 16 aprile nella partita interna contro lo Spezia. Altrimenti, la questione sarà rimandata agli incroci successivi.