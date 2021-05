Mauro Icardi può lasciare il PSG in estate. L'ex capitano dell'Inter, accostato a Juve, Milan e Roma in Serie A, viene valutato circa 40 milioni di euro dal Paris Saint-Germain. L'argentino era arrivato dall'Inter in Francia per 50 milioni di euro più bonus e ora può partire per una cifra inferiore dopo il rendimento altalenante in Ligue 1. Wanda Nara stessa, moglie e agente di Icardi, spinge per tornare in Italia.