Quanto costa andare allo stadio? Juventus prima in Serie A

Redazione CM

Quanto è costato ai tifosi seguire i principali club europei allo stadio nella stagione 2022/23? A rispondere alla domanda è "The UEFA European Club Finance and Investment Landscape", un'analisi condotta dalla Federcalcio Europea che si concentra sul panorama economico-finanziario del calcio continentale.



INCASSI RECORD - Lo studio della UEFA - analizzato da Calcio e Finanza - prende in considerazione 700 club delle prime divisioni di tutta Europa e mostra che i ricavi delle società hanno toccato il livello record di quasi 24 miliardi di euro nell'anno finanziario 2022. Si prevede, inoltre, che i ricavi cresceranno a oltre 26 miliardi di euro nell'anno finanziario 2023, con un tasso di crescita di oltre un miliardo di euro all'anno tra il 2013 e il 2023. Tra le voci di ricavo quella degli stadi, un dato che giustifica come, a dispetto d i una media spettatori di altissimo livello nel 2022/23, le società italiane analizzate nel report siano lontane dalla vetta per quanto riguarda il ricavo medio per tifoso a partita.



I CRITERI - In una nota metodologica, la UEFA ha spiegato i criteri dell'analisi. I dati sono stati calcolati dividendo gli ultimi ricavi derivanti da ticketing per il numero di partite disputate durante l'anno fiscale in esame. Sono state prese in considerazione solo le partite casalinghe di lege nazionali, coppe nazionali e competizioni UEFA per club (tutti i turni), escluse invece le amichevoli. Eventuali divisioni dei ricavi dai biglietti tra squadre di casa e squadre ospiti non sono incluse, nonostante sia una pratica comune nelle competizioni a eliminazione diretta. Il periodo in esame si basa sugli ultimi ricavi confermati dai club, con dati di presenza e numero di partite definiti in questo modo: stagione 2022/23 per i club che hanno comunicato i propri dati e con l’esercizio che termina al 30 giugno; una media delle stagioni 2022/23 e 2021/22 per i club con esercizio chiuso al 31 dicembre; e la stagione 2021/22 per i club che non hanno comunicato i dati più recenti.



TRE ITALIANE IN TOP 30 - Sono tre i club italiani presenti tra i 30 più costosi da seguire in Europa. Fuori da questo elenco, tra le società della Serie A si trovano il Napoli (33 euro a partita, 1,5 milioni di ricavi a gara), la Roma (32 euro a partita, 2 milioni di ricavi a gara) e la Lazio (20 euro a partita, media 900mila euro di ricavi a gara.



