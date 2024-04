Quanto guadagna Allegri alla Juventus

Con ogni probabilità a fine stagione le strade die la Juventus si separeranno: la società ha deciso di iniziare un nuovo progetto, vuole voltare pagina e l'allenatore scelto per ripartire è Thiago Motta col quale è già stato trovato un principio d'accordo. Il rapporto tra il club bianconero e Allegri quindi dovrebbe interrompersi con un anno d'anticipo rispetto al contratto firmato tre anni fa che prevedeva la scadenza fissata per il 30 giugno 2025.- Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico livornese non intende dimettersi, se la Juventus vorrà cambiare pagina sarà la società a doverlo esonerare o provando a concordare una buonuscita per liberarsi del contratto oppure pagandogli anche l'ultimo anno previsto con

- Come detto, per sostituire Allegri la Juventus è andata dritta su: i vertici del club sono rimasti colpiti da quello che sta facendo con il Bologna, i rossoblù stanno lottando per un posto in Champions League proponendo un calcio propositivo e offensivo. Per questo, Giuntoli si è mosso con l'ex allenatore di Spezia e Genoa per anticipare la concorrenza: i bianconeri hanno un'intesa verbale con Motta, che era anche un'idea di Milan e Manchester United.