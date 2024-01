Quanto guadagna Djalò alla Juve

La Juventus ha chiuso il primo rinforzo di gennaio: si tratta di Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000 che arriva dal Lille per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus ai quali si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita. La società ha reinvestito su di lui la cifra incassata dal Genoa nell’ambito della cessione di Dragusin al Tottenhm: secondo accordi precedenti, la Juve aveva diritto al 10% sulla plusvalenza fatta dai rossoblù.



QUANTO GUADAGNA DJALÒ - Djalò si inserirà nella rosa di Allegri per prendere il posto di Huijsen girato in prestito alla Roma, almeno così dovrebbe essere sulla carta. Un centrale aggressivo che all’occorrenza può giocare anche largo a destra. L’ingaggio di Djalò alla Juve potrebbe essere intorno ai 2,5 milioni di euro netti al mese, che al lordo sarebbero 4,63 circa.