Quanto vale Gudmundsson per il Genoa

Dopo essere stato nel mirino della Fiorentina a gennaio con un paio di offerte messe sul tavolo e rispedite al mittente, Albert Gudmundsson sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L’esterno offensivo del Genoa è seguito con attenzione da alcuni club stranieri, in Italia c’è sempre la Fiorentina a monitorare gli sviluppi sul suo futuro, piace anche alla Juventus ed è stato accostato all’Inter.



QUANTO VALE GUDMUNDSSON - Per il Genoa non è incedibile i rossoblù sanno che come già successo a gennaio arriveranno delle offerte per il classe ‘97 e ha già fissato una valutazione di 30 milioni di euro. Per una cifra inferiore non ci si siede neanche a trattare. Questa è l’idea del club, che a gennaio, forte di aver incassato 30 milioni dalla cessione di Dragusin al Tottenham, ha respinto due offerte della Fiorentina entrambe più basse della cifra stabilita.



GUDMUNDSSON E KOOPMEINERS ALLA JUVENTUS - Lo stesso Gudmundsson ha parlato di in possibile trasferimento in bianconero: “Io alla Juventus con Koopmeiners? Nel calcio non si può mai dire mai. Ovviamente possono succedere moltissime cose. In realtà io non conosco il futuro di Koopmeiners e non so nemmeno quale sarà il mio. Vedremo. Certamente sarebbe bello giocare di nuovo con Koop perché è un fantastico giocatore”. I due erano stati compagni di squadra in Olanda all’Az Alkmaar, e ora si ritrovano entrambi in Serie A da avversari.