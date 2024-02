Quanto ha guadagnato Travolta a Sanremo

L'ospitata di Jonh Travolta al Festival di Sanremo ha creato molte polemiche. Se non è diventato un caso ci è mancato poco. L'attore americano era stato invitato sul palco dell'Ariston, dopo un primo siparietto con GiorgiaLa critica non ha preso benissimo la gestione dell'ospite internazionale, "imbarazzante" l'ha definito qualcuno.- Il giorno dopo in molti si sono chiesti il motivo di quella scelta, e si è discusso molto anche sul cachet che ha preso Travolta per andare a Sanremo., la metà. Un investimento comunque alto da parte dalla Rai per avere un artista internazionale a Sanremo 2024, ma il modo in cui è stato 'sfruttato' non è piaciuto a molti.