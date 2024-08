Quanto ha pagato l’Atalanta Bellanova

A volte ritornano. Per rinforzare la fascia destra l’Atalanta ha puntato su un ex che nella seconda parte della stagione 2020-21 non aveva lasciato il segno.: più maturo, con più esperienza e pronto a prendersi la fascia destra nerazzurra. Gli esterni hanno un ruolo fondamentale negli schemi di Gasperini, il gioco dell’Atalanta passerà molto dalle fasce e Bellanova sulla carta dovrebbe essere un titolare lì sulla destra.- Per riportare Bellanova a Bergamo. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2029. La prima squadra a informarsi su Bellanova in estate era stata la Roma, ma la richiesta di 25 milioni da parte del Torino ha frenato l’interesse dei giallorossi che poi hanno virato su altri obiettivi. Così l’Atalanta si è fatta avanti, e in pochi giorni ha chiuso l’affare.

- L’idea Bellanova a Bergamo nasce dopo gli ostacoli incontrati dalla dirigenza nella trattativa per Wesley del Flamengochiedendo inoltre ai nerazzurri di tenere kl giocatore per altre due partite. L’Atalanta da parte sua aveva fretta di prendere un esterno, così ha deciso di abbandonare la pista brasiliana andando su Bellanova.