Massimiliano Allegri ha segnato la storia recente della Juventus, guidando i bianconeri in un quinquennio da 11 trofei complessivi. Era stato mandato via a causa di un 2018-19 non esaltante dal punto di vista del gioco, ma l'ultima stagione sarriana, culminata con l'eliminazione agli ottavi di Champions e il clamoroso arrivo in panchina di Pirlo, ha alimentato il rimpianto di chi ora riprende in considerazione la grandezza del suo lavoro. Oggi Allegri compie 53 anni e la Juventus stamattina gli ha fatto gli auguri su Twitter. I tweet di risposta dei tifosi bianconeri sono pressoché unanimi: tranne qualche raro detrattore, è un tripudio di "Grazie di tutto", "Torna da noi", "Portate rispetto per uno dei pochi allenatori da due trofei a stagione", "Sei il migliore insieme a Lippi". E c'è anche chi cita il personaggio Tristezza del film d'animazione Inside Out per esprimere la propria nostalgia...