Quanto perde la Juventus senza il riscatto di Arthur

A fine stagione Arthur Melo tornerà alla Juventus. L’ha annunciato il suo agente Federico Pastorello, secondo il quale il giocatore non fa parte dei piani economici della Fiorentina. Il centrocampista brasiliano in estate si era trasferito in viola con diritto di riscatto, che da quanto fa sapere il procuratore del giocatore non hanno intenzione di esercitare e quindi in estate rientrerà a Torino.



QUANTO PERDE LA JUVENTUS - Arthur alla Fiorentina è quasi sempre uno dei punti fermi del centrocampo di Italiano: difficilmente il classe ‘96 è rientrato nelle rotazioni dell’allenatore, partendo quasi sempre da titolare. Nonostante la piena fiducia dell’allenatore - che a fine stagione dovrebbe andare via - la Fiorentina ha deciso di non investire i 20 milioni di euro fissati per il riscatto dopo averne spesi 2 (più altri 2 di bonus) per il prestito.



COME VERRÀ GESTITO ARTHUR - Così probabilmente la Juventus vede sfumare un incasso che tra prestito, riscatto e bonus potenzialmente sarebbe stato di 24 milioni. Una cifra che avrebbe fatto comodo a Giuntoli, che tra qualche mese dovrà capire come gestire il ritorno di Arthur: difficilmente rimarrà in bianconero, in estate si proverà a trovare una soluzione che vada bene a entrambe le parti