Calcoliamo tranquillamente anche le panchine saltate nel corso dell'estate o agli albori della stagione.e di fare le rivoluzioni come se nulla fosse.in una categoria nella quale la fortissima competizione ad ogni livello e l'equilibrio esasperato dei valori dovrebbe indurre presidenti e direttori sportivi ad essere maggiormente pazienti. Eppure la primissima parta di questa annata sportiva sta smentendo diversi luoghi comuni e confermando che,. Sono queste le piazze che hanno dovuto o hanno deciso di intervenire a livello di guida tecnica per risollevare delle situazioni di difficoltà e provare ad imprimere una svolta. In pochi lo avrebbero immaginato maUn feeling mai scattato col successore del mago Javorcic (che ora traballa a Venezia) ee, dopo la miracolosa salvezza di Cosenza, ci vuole riprovare. 14 punti raccolti in 6 partite, soltanto la Ternana capoclassifica viaggia a ritmi più alti in questo lasso di campionato.- Non si può parlare ancora di un vero e proprio cambio di marcia, madalla proprietà americana, che ha avuto se non altro l'umiltà di riconoscere l'errata valutazione e, dopo 7 giornate, ha dovuto prendere atto del fatto che con Maran i margini di risalita fossero pressoché nulli., con la vittoria di Perugia e il doppio pari con Parma e Palermo che ha mostrato tante cose buone e margini di miglioramento importanti. Quelli che per il momento è un po' più complicato intravedere in un ambiente,, in cui le ragioni di una certa sofferenza sono probabilmente più profonde di quanto non si voglia credere.su una squadra che negli ultimi 15 mesi ha viaggiato sull'ottovolante, incapace di lasciarsi alle spalle le scorie dell'ultima traumatica retrocessione in Serie A e di ricostruire un organico in grado di calarsi nuovamente in questa categoria., come confermano sopratutto gli ultimi due risultati contro Sudtirol e Ternana, con una squadra incapace di gestire due situazioni di vantaggio (addirittura di due reti al cospetto dei ragazzi di Lucarelli). Evidentemente ancora in sospeso il giudizio su- se nemmeno un tecnico esperto come Venturato è riuscito a correggere la rotta, qualche domanda sarebbe lecito farsela -per riemergere dall'abisso. Un, distratto e abbagliato dalle luci della ribalta per Fabregas e forse ancora traumatizzato dall'improvviso addio di mister Gattuso. Il tracollo di Modena è un pericolosissimo campanello d'allarme per Moreno Longo.