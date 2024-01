Quanto vale Buongiorno, obiettivo del Milan

Alessandro Buongiorno è il difensore che il Milan sta provando a prendere in queste ultime settimane di mercato. Classe ‘99, capitano del Torino che in estate è stato a un passo dall’Atalanta: ci ha riflettuto fino all’ultimo, ha valutato ogni aspetto, ma alla fine ha deciso di rimanere in granata.



QUANTO VALE BUONGIORNO - Stavolta è diverso, Buongiorno ha dato apertura al Milan che ora dovrà trovare un accordo con il Torino. I rossoneri sono disposti a inserire nell’affare anche Lorenzo Colombo, attaccante in prestito al Monza e che piace ai granata. La valutazione che il Torino fa di Buongiorno è di 35 milioni di euro, superiore alla cifra investita dal Tottenham per Dragusin (25 più 5di bonus).



L’OFFERTA DEL NAPOLI - In questi giorni per il difensore granata è arrivata anche un’offerta del Napoli, altra squadra a caccia di un centrale: gli azzurri hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino di Ostigard - in uscita - ma non sono bastati per convincere Cairo a vendere il suo capitano.