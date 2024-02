Quanto vale Colombo per il Milan

Il Milan sta osservando da lontano la crescita di Lorenzo Colombo, girato in prestito al Monza in estate dopo una stagione positiva con il Lecce dove ha centrato l'obiettivo salvezza. Il classe 2002 è quasi sempre titolare nelle scelte di Palladino, sta facendo esperienza in Serie A e quando ha incrociato i rossoneri ha anche fatto un gol. A fine stagione terminerà il prestito in biancorosso e il Milan dovrà prendere una decisione sul ragazzo: potrebbe rimanere in rosa o essere girato di nuovo in prestito, ma non è escluso che Colombo possa diventare la contropartita da mettere sul piatto per arrivare a qualche obiettivo.



QUANTO VALE COLOMBO - Quando nel mercato di gennaio c'era stato qualche approccio per Buongiorno il Torino si era interessato all'attaccante che il Milan era pronto a sacrificare. Poi non se n'è fatto nulla, ma in estate è una strada che si può riaprire considerando anche che i due giocatori hanno lo stesso agente, quel Beppe Riso che tra gli altri gestisce anche Daniel Maldini (altro giocatore in prestito dai rossoneri al Monza). La valutazione di Colombo è di 15 milioni di euro, un'altra trattativa nella quale potrebbe rientrare il classe 2002 è quella per Zirkzee col Bologna: al momento non c'è ancora nulla, ma l'attaccante olandese è il primo nome nella lista dei dirigenti del Milan.



COME CAMBIA L'ATTACCO DEL MILAN - Nella prossima stagione probabilmente qualcosa nell'attacco del Milan cambierà. A prescindere dalla scelta dell'allenatore, lì davanti serve una punta che possa dare garanzie nel presente ma soprattutto in futuro: l'idea è quella di fare l'investimento per puntare su un giovane (come detto Zirkzee è il preferito), Giroud è tentato dall'MLS ma non è escluso che possa rimanere in rossonero, per il resto molto dipende dal futuro di Leao: se dovesse arrivare un'offerta convincente la società potrebbe valutare la cessione.