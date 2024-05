Tra i profili valutati dal Milan per il ruolo di terzino destro c'è anche quello di Emerson Royal, brasiliano del Tottenham col quale ha altri due anni di contratto. I rossoneri sono in cerca di un rinforzo in quel ruolo, il giocatore piace alla dirigenza ma prima di fare passi concreti dovranno parlarne anche con il nuovo allenatore. La valutazione che fa Transfermarkt di Emerson Royal è di 18 milioni di euro, ma la richiesta degli Spurs si aggira intorno ai 30 milioni nonostante in questa stagione Postecoglu gli abbia preferito Pedro Porro e il brasiliano non abbia trovato molto spazio.

- I rossoneri valuteranno quindi se fare tentativi concreti per un giocatore che in passato era già stato cercato dal Milan.: in tutte e due le circostanze poi i dialoghi si sono interrotti e la trattativa non è andata in porto. Ora il Milan potrebbe riprovarci. Emerson inoltre, ha il passaporto spagnolo e non andrebbe a coprire uno slot da extracomunitario.- Nella sua esperienza al Tottenham il classe '99 ha incrociato anche Antonio Conte, col quale ha giocato spesso da titolare prima dell'arrivo di Pedro Porro preso dallo Sporting Lisbona per 45 milioni. Oggi Emerson sta giocando meno, e il Tottenham potrebbe valutare una sua eventuale cessione. Come detto il Milan non ha ancora fatto passi per il brasiliano, che è nella lista dei giocatori che piacciono e sono in fase di valutazione.