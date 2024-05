Quanto guadagna Emerson Royal al Tottenham

Per rinforzare la fascia destra il Milan. Nel 2020 e nel 2021 Massara aveva avuto qualche colloquio con l'agente del giocatore per capire se c'erano i margini per portarlo i rossonero, ma i dialoghi non sono più andati avanti e così la trattativa non è andata in porto. Ora il Milan ci sta ripensando, ma prima di fare mosse concrete la dirigenza ne parlerà col nuovo allenatore.- Arrivato al Tottenham nell'estate 2021 per 25 milioni di euro dal Barcellona,. Non sono cifre impossibili per il Milan, che se dovesse affondare il colpo per il brasiliano potrebbe proporre uno stipendio all'altezza di quello attuale. Il terzino ha una decina di partite con la nazionale brasiliana, ma ha anche il passaporto spagnolo e quindi occuperebbe lo slot da extracomunitario.

- Nella sua esperienza al Tottenham il classe '99 ha incrociato anche Antonio Conte, col quale ha giocato spesso da titolare prima dell'arrivo di Pedro Porro preso dallo Sporting Lisbona per 45 milioni.. Come detto il Milan non ha ancora fatto passi per il brasiliano, che è nella lista dei giocatori che piacciono e sono in fase di valutazione.