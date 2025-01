Quanto vale Santiago Gimenez, obiettivo del Milan

Milan, tutto sul rilancio per Gimenez: la cifra per convincere il Feyenoord a farlo partireIl Milan sta facendo. Né, Rashford né altri profili, l'obiettivo numero uno dei rossoneri è l'attaccante messicano del Feyenoord. Classe 2001 e gol a raffica, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro ma i rossoneri stanno trattando per provare a portarlo in Italia a un prezzo inferiore. Da giorni l'agente del giocatore Rafaela Pimenta sta lavorando per far dialogare i club in modo che trovino un punto d'incontro tra domanda e offerta, gli olandesi hanno già respinto una prima offerta e il Milan sta preparando un rilancio.

- La dirigenza rossonera deve migliorare la proposta da 35/36 milioni di euro bonus compresi e ha già fatto sapere al Feyenoord che proverà ad aumentare sia la parte fissa che i bonus, faranno uno sforzo in più sperando che dall'altra parte ci sia un passo in avanti.. La sensazione è che se si arrivasse a una proposta da 40 milioni di euro più bonus il Feyenoord potrebbe davvero dare l'ok per la cessione di Santiago.

- I rossoneri sono fiduciosi e preparano il rilancio, con il giocatore c'è già un accordo verbale di massima: contratto di tre anni fino al 2028 con opzione per la stagione successiva,. Se non dovesse riuscire a chiudere l'affare a gennaio, il Milan tornerebbe alla carica con il Feyenoord in estate: Gimenez è un vecchio pallino dei rossoneri e ora che è stata trovata un'intesa con il ragazzo non vogliono mollare la presa. L'obiettivo è di prenderlo a gennaio, altrimenti sarà tutto rimandato di qualche mese.