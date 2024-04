Quanto vale Soulé per la Juventus

Tra le sorprese di questa stagione in Serie A c'è sicuramente, che a suon di gol e giocate ha preso per mano il Frosinone e lo sta portando verso la salvezza. La Juventus osserva da lontano la crescita del ragazzo classe 2003 che dopo essere cresciuto in bianconero tra Primavera e Under 23 è diventato uno dei punti fermi della squadra di Di Francesco: in estate i gialloblù l'hanno prestito in prestito secco fino alla fine della stagione, alla prima 'vera' esperienza in Serie A Soulé sta facnedo subito la differenza.- La Juventus sa di avere un talento tra le mani e vuole studiare ogni minima mossa per non sbagliare i piani. Alla fine del prestito Soulé rientrerà a Torino, lì i dirigenti insieme all'allenatore valuteranno cosa fare:; Matias sta giocando ad alto livello partendo largo in un tridente, all'occorrenza può fare anche il trequartista o la seconda punta ma l'esterno d'attacco è il ruolo che preferisce.

- In questi mesi il giocatore ha avuto qualche contatto con la Juve ma non è escluso che che in estate possa anche essere ceduto:ma sia il giocatore che il club bianconero non si sono fatti tentare da una ricca proposta; i dirigenti si aspettano che possa arrivare qualche offerta da qualche club di Premier League.