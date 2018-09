L'allarme lanciato qualche giorno fa dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini riguardo allo scarso utilizzo in Serie A di giocatori italiani alza il velo sull'utilizzo estremo di calciatori provenienti da altri paesi. Una tendenza sempre più in ascesa nel nostro campionato ma che ha radici molto lontane.



Tanto che, secondo un'analisi riportata questa mattina dal Secolo XIX, ci sono squadre come il Genoa che da decenni non sanno rinunciare all'utilizzo di stranieri. Addirittura nel caso del club più antico d'Italia l'ultima formazione composta esclusiva da calciatori nostrani è stata schierata nella primavera di 28 anni fa. L'ultimo Grifone interamente italiano in Serie A lo si vide il 25 aprile 1990 al Ferraris contro l'Inter.



Da allora, nonostante molti giocatori passati attraverso la Nazionale azzurra, da Eranio a Criscito, passando per i vari Perin, Borriello, Ruotolo e Pavoletti, non c'è più stata una gara dei rossoblù senza almeno uno straniero in campo. Anzi, negli ultimi anni l'utilizzo di tesserati provenienti da altre federazioni ha di gran lunga superato quello degli italiani.