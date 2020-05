ovvero la quinta economia UE, paradiso dell e multinazionali e degli evasori, uno dei paesi responsabili della grande elusione fiscale internazionale.Subito dietro le Bermuda e le Isole Cayman, l’Olanda è il più importante paradiso fiscale al mondo. Precede addirittura Svizzera (quinta posizione), Irlanda (sesta posizione), Lussemburgo (settima posizione) e Cipro (decima posizione).90 in tutta Europa) di profitti aziendali all’imposizione dell’Italia dove le imprese italiane producono e fanno gli utili.I guadagni ottenuti da un’azienda con sede fiscale in loco vengono travasati prima in Olanda, poi in Irlanda e infine verso paradisi fiscali dove le tasse sono sostanzialmente nulle., Ikea un miliardo di Euro in sei anni. La giurisdizione olandese è sfruttata da FCA che ha addirittura la sua sede legale oltre a Enel, Eni, Ferrero, Luxottica e altre ancora. Per non parlare di marchi famosi internazionali come The Rolling Stones, U2, Boeing, US Steel, Walt Disney e Johnny Walker, abbiano una presenza imponibile nei Paesi Bassi.Accordi denunciati dalla Commissione Europea come aiuti di Stato illegali.Semplice: abbassare il più possibile le tasse alle aziende straniere che hanno la sede fiscale in Olanda, in qualche caso azzerarle, come avviene per le royalties sui brevetti concessi in uso.L’aliquota dell’imposta olandese sulle società (cioè il 20% per i redditi inferiori o uguali a 200.000 euro e il 25% per i redditi superiori a 200.000 euro) è piuttosto normale in Europa. Tuttavia, le grandi multinazionali residenti nel paese hanno la possibilità di negoziare accordi speciali con le autorità fiscali olandesi. Tali accordi consentono alle multinazionali di definire quale parte dei loro profitti sarà soggetta all’imposta sulle società. La base imponibile fissata artificialmente può differire in modo significativo dagli utili effettivi della società.(se sei un colosso puoi negoziare), la legge non è uguale per tutti, e ciliegina sulla torta, gli introiti derivanti dagli altri pesi dell’unione si possono anche spostare in paradisi fiscali (non quelli percepiti in Olanda però).