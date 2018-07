Sei mesi di trattativa per rinnovare il contratto del 'bello de nonna', come lo chiama un caro amico di chi scrive, Alessandro Florenzi. No, dico, sei mesi. E perchè? Perchè Florenzi, in scadenza di contratto giugno 2019, vuole 4 milioni netti l'anno. No, dico, 4 milioni netti l'anno. La Roma ne offre 2,7 più bonus, quindi attorno ai tre milioni puliti. Ah, poi Florenzi vorrebbe un posto da titolare. Sì, ma dove? E in che ruolo? Da esterno offensivo non credo sia considerato, sennò la Roma non avrebbe preso Kluivert e, all'occorrenza anche Pastore, che da esterno può giocare eccome, oltre alla probabile permanenza di due big come Perotti ed El Shaarawy e alla conferma dell'intoccabile Under. Da interno di centrocampo? Beh, in quel ruolo ci vogliono caratteristiche che non corrispondono alle esigenze di Di Francesco. Eppoi, c'è il ruolo di terzino. La rovina di Florenzi, forse, è stata in quel fantastico gol del Barcellona, che ha fatto girare (e scrivere) l'idea che quello fosse davvero il suo ruolo e che finalmente la Roma aveva trovato il suo Dani Alves. No, dico, Dani Alves.

Non è un caso che spesso, il tecnico avversario della Roma usi la chiave tattica di spingere proprio sulla fascia di Florenzi, quella ritenuta più debole, cogliendo anche discreti frutti. E' un fatto che Florenzi, pur esempio di dedizione e applicazione, abbia dei limiti difensivi sui movimenti degli attaccanti avversari. Limiti che a volte la Roma paga a caro prezzo. E' un fatto che Florenzi abbia giocato terzino solo ed unicamente per la continua emergenza su quel lato.

E siamo arrivati al dunque. C'è chi sostiene che uno come Florenzi non si fa scappare via perchè sa interpretare tre ruoli. Io provo a vederla al contrario: se uno sa fare tre ruoli e in nessuno di questi riesce a convincere in pieno e diventare titolare inamovibile, che cosa vuol dire? Che non sa fare bene nessuno dei tre ruoli? Temo di sì. E allora, può la Roma spendere più di tre milioni di ingaggio (che sono sei lordi) per una riserva, perchè questo è, alla fine, Alessandro Florenzi? E dunque, alla fine, io sto con Monchi, che tiene duro nella contesa sui soldi, anche a rischio di veder partire il giocatore. Per andare dove? Scontato, all'Inter, da Spalletti. E se l'Inter ha deciso di spendere 4 milioni di ingaggio per una riserva, faccia pure, io di sicuro non mi straccio le vesti.