Carlos Queiroz attacca Cristiano Ronaldo, reo di non averlo salutato dopo la sfida tra Iran e Portogallo: "Non mi identifico con le persone che non salutano un allenatore che ha trascorso 12 anni al servizio della federazione portoghese", ha detto Queiroz in una intervista concessa al quotidiano Publico. "La storia della federazione portoghese - prosegue - non è iniziata sull'isola di Madeira con Cristiano Ronaldo, è iniziata molto prima. E i valori che ho ricevuto da José Augusto, Simóes, Eusebio e Humberto Coelho non sono questi. Non dico che i valori dei giocatori di oggi sono cattivi, ma sicuramente non sono i miei o quelli di molte altre persone".