Il ct dell'Iran Carlos Queiroz ha commentato così, ai microfoni della CNN, la sconfitta contro gli USA e la conseguente eliminazione dai Mondiali 2022 in Qaatar: "Il primo tempo è stato statunitense, mentre il secondo dell'Iran. La differenza è stata che nel secondo tempo non abbiamo segnato, come avremmo dovuto fare. Il sogno è finito, ora devo pensare al prossimo passo da fare con questa Nazionale".