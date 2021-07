. Quella corsa di Nicpotente e sfacciata nel suo epilogo, con lo scavetto 'alla Zaniolo' sa, davvero, di titolo di coda nell'incubo di questo ragazzo.Zaniolo c'è, sta bene a quel che s'è visto nell'amichevole cole quel gol bellissimo ha un valore enorme, forse definitivo nella curva di recupero di questo straordinario giocatore. Liberatorio: l'ho già detto (scritto)?Poi, c'è quel ragazzone che davanti ai microfoni parla in modo soffice ma deciso, allo stesso modo in cui tocca la palla e la mette in fondo alla rete.. Questa è un'altra straordinaria notizia. Lo si vede mentre racconta che, quando c'è da lavorare, la storia con Josè è di quelle da lingua di fuori, poi però dopo il lavoro «si scherza e si ride insieme». Particolare non da poco nella fusione del gruppo, magari ricordando il clima delladi. Quanto sembrano lontani – per fortuna – i tempi dei mugugni e delle incomprensioni con Paulo! E meno male! Bellissimo, poi, Edin, quando con elegante moto di impazienza all'ennesima, stucchevole domanda sul suo futuro – ma che le fate a fare 'ste domande ai diretti interessati? Secondo voi, anche se fosse lo vengono a raccontare in tv? - risponde secco:Musica per le mie orecchie, sperando che così sia fino alla fine del mercato. Anche perchè poimica è da buttare, anzi, la sua chance di contendere il posto a Edin se l'è guadagnata eccome. Se la difesa ha ballato un po', mi preoccupa invece la situazione portieri.Ecco, il portoghese che non aveva convinto all'Europeo, non ha convinto per niente alla prima uscita in giallorosso. Speriamo bene, anche se c'è tempo per mettersi in sintonia con la squadra e con se stesso. Infine, speriamo chearrivi il prima possibile perché là in mezzo c'è bisogno di uno come lui. Eccome.