Avventura un Polonia per Quentin Seedorf: il terzino classe 2000, nipote di Clarence, dopo tre anni nelle giovanili del Vitesse ha firmato il suo primo contratto da professionista con lo Zaglebie Sosnowiec, club polacco che punta a tornare immediatamente in prima divisione. Operazione condotta grazie all'intermediazione di SportsGeneration, per Seedorf un contratto pluriennale.