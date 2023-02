Nella stagione scorsa ilera una squadra che, prendeva possesso del gioco e molto spesso imponeva la sua tecnica. Così ha conquistato lo scudetto.. Un primo cambiamento si è notato già all’inizio, con una difficoltà maggiore a creare gioco. Un secondo cambiamento da gennaio fino a metà febbraio, quando la squadra è andata in crisi di risultati, ma anche di gioco: aveva perso la sua identità. Infine,, col nuovo modulo cercato e voluto da Pioli che ha sistemato la difesa a tre rendendola più solida e ha trasmesso. Dopo aver perso il derby il 5 febbraio, i campioni d’Italia hanno infilato, con lo stesso risultato,: sul Torino in campionato, sul Tottenham in Champions League e a Monza. Tutt’e tre i successi hanno lo stesso timbro:. La corsa dei rossoneri per la Champions è ripresa a buon ritmo, mentre si è fermata quella del Monza per la Conference League.Non era facile battere ilin questo momento. La squadra di Palladino non perdeva da 8 giornate, stava bene fisicamente e mentalmente come si è visto subito, con le prime due occasioni del pomeriggio brianzolo: le ha risolte entrambenei primi 100 secondi della gara. Poi il Milan è cresciuto e pur senza rubare l’occhio si è fatto più pericoloso, prima col palo esterno colpito dacon un tiro da fuori area, poi con una doppia occasione sempre di Leao e dicon doppio intervento di Di Gregorio. Che poco dopo si è ripetuto su. E’ crollato invece sulla conclusione micidiale di. Ecco l’. L’anno scorso Messias era il funambolo della fascia, saltava l’uomo e apriva la difesa avversaria. Si limitava a quel tipo di lavoro, molto tecnico e creativo. Adesso, col nuovo modulo voluto da Pioli, Messias è chiamato a coprire l’intera fascia e a Monza ha svolto benissimo il doppio compito:o, dove Di Gregorio ha potuto solo toccarla. Così Messias ha deciso la partita.Le idee non mancano nemmeno a giovane allenatore del Monza. Prima di lasciare i 3 punti, Palladino ha ribaltato due volte la sua squadra. Ha cominciato col doppio cambio dopo un’ora di partita con Carboni eper Birindelli e Petagna e con lo spostamento al centro dell’attacco di Mota Carvalho: dal centravanti-boa (Petagna) al centravanti mobile (Mota Carvalho). Mentre Pioli ha risposto con tre sostituzioni ruolo su ruolo (De Ketelaere, Giroud e Saelemaekers per Brahim Diaz, Origi e Messias), Palladino ha cambiato ancora la faccia del Monza mettendo dentro un’altra punta,insieme a Sensi, per Marlon e Rovella, difesa a 4 con Ciurria terzino., con la squadra di casa rovesciata nella metà campo rossonera. I campioni d’Italia hanno avuto un’occasione gigantesca con la micidiale ripartenza di, ma il suo pallonetto davanti a Di Gregorio è uscito fuori. Il Monza ha centrato un doppio palo con lo stesso tiro:La partita si è spenta con un altro gol mangiato da. Dopo quello col Tottenham, anche. Sull’ultima sparata di Hernandez, tacco di Giroud, colpo piazzato di Tonali respinto da Di Gregorio, tap-in di Saelemaekers, altra respinta del bravissimo portiere del Monza e tap-in finale del belga andato a vuoto.: sono stati ammoniti Marlon, Rovella e Birindelli, erano tutt’e tre diffidati.