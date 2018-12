Quella di Atene sarà una trasferta molto particolare:L'ambiente si preannuncia molto caldo, c'è il precedente dello scorso anno contro l'AEK Atene, in occasione del quale ci furono alcuni disordini. Saranno circa 400 i tifosi rossoneri presenti domani sera allo stadio Karaiskakis, Il Milan ha consigliato di "non camminare da soli per la città e/o indossare magliette, sciarpe o qualunque altra cosa possa identificare come tifosi del Milan". Storie di rivalità e di amicizie:Il punto dal nostro inviato ad Atene, Daniele Longo.