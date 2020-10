I rientranti dalle nazionali sono tutti risultati negativi al Covid e questa è la notizia più bella per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro prepara la sfida di sabato sera contro il Milan e presto capirà quali sono le reali condizioni diAnche se ad Appiano Gentile non c’è alcuna voglia di correre rischi di nessun tipo: è ancora vivissima la scottatura Sensi della passata stagione, per questo motivo Conte ci andrà con i piedi di piombo., che invece dovrebbe partire tra i titolari per la sfida di Champions contro il Borussia Monchengladbach. Confermata dunque la linea a tre in mediana, conCoppia d’attacco ovviamente conservatissima, con Lukaku e Lautaro che dovranno confermare il loro magnifico momento di forma.