In vista della trasferta di sabato pomeriggio a Crotone (ore 15), l'Atalanta è tornata già in campo all'indomani dell'impresa di Champions contro l'Ajax, 2-2 in rimonta sui lancieri biancorossi. L'allenatore Gian Piero Gasperini ha diretto la seduta a Zingonia con la consueta modalità del gruppo diviso in due, da una parte lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo ieri e dall’altra seduta di avvicinamento per chi è rimasto in panca.



KO DE ROON- Marten de Roon starà fuori tre settimane e salterà la sfida di Crotone, ma anche quelle più importanti contro Liverpool e Inter. La bella notizia però è che Pierluigi Gollini ha ritrovato la convocazione dopo l'infortunio e ogni partita, da qui in avanti, potrebbe essere quella buona per rivederlo in campo tra i pali. Gian Piero Gasperini, in vista della sfida casalinga contro gli uomini dio Klopp (martedì 3 novembre alle 21), pare intenzionato a riproporre un mini turnover, in forma comunque più ridotta rispetto a quanto si è visto sabato scorso contro la Sampdoria.