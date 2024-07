Quote Europei 2024: vincente gironi, singola partita e finalisti

In questa pagina abbiamo stilato una guida completa sulle migliori quote sugli Europei 2024. La 17esima edizione del torneo continentale sembra poter essere tra le più scoppiettanti mai viste, e noi siamo qui per offrirvi un vademecum utile per navigare nel mare delle quote vincenti Europei e tutti i favoriti del 2024.

Confronto quote vincente Europei 2024: quali sono le favorite per la finale?

Per le quote vincente Europei 2024, la Francia di Mbappè e l'Inghilterra di Kane si posizionano in cima alle preferenze con un buon distacco sulle inseguitrici. Seguono poi altre tre squadre molto ben attrezzate: la Germania padrona di casa, la Spagna del nuovo CT de la Fuente e il Portogallo guidato da Cristiano Ronaldo, alla sua sesta apparizione in questa competizione.

Nazionale Sisal Snai Better Inghilterra 4.75 5.05 4.75 Francia 6.00 7.00 7.00 Germania 6.00 6.50 7.00 Portogallo 7.50 8.00 8.00 Spagna 5.50 5.50 5.50 Italia 16.00 17.00 15.00 Belgio 33.00 33.00 35.00 Olanda 12.00 12.00 12.00 Danimarca 100.00 75.00 80.00

Confronto Quote Italia Vincitrice - Riuscirà l’Italia a vincere nel 2024?

Le quote Italia vincente variano tra i diversi bookmaker Europei, ma tutti concordano nel considerare l'Italia una delle outsider principali. Nonostante il successo arrivato nella scorsa edizione, la squadra guidata da Luciano Spalletti avrà tutto da dimostrare in terra teutonica. Le quote vincente Europei 2024 riflettono sia la fiducia nei confronti delle stelle più lucenti del roster azzurro, sia le incertezze legate alla totalità della rosa considerata non al livello delle corazzate europee. Qui sotto vi proponiamo una tabella riassuntiva delle quote Italia vincente Europei 2024::

Bookmaker Quota Snai 17.00 Sisal 16.00 Goldbet 15.00 Lottomatica 15.00 bet365 17.00

Altre Nazioni favorite e relative quote Euro 2024 per la finale

Secondo il nostro parere, avallato anche dalle quote vincenti Europei 2024, le nazionali che possiamo definire come possibili outsider includono l'Italia, il Belgio e l'Olanda. L'Italia, campione d'Europa in carica cercherà di confermare il titolo per mezzo dell'abilità tattica di Luciano Spalletti; nonostante non sia tra le super favorite, la tradizione vincente degli Azzurri non va sottovalutata. Il Belgio, sotto la guida di Domenico Tedesco, dispone di una rosa ricca di talento con giocatori come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, pronti a riscattare le recenti delusioni internazionali con l’aiuto di giovani rampanti come Jeremy Doku e Lois Openda. L'Olanda, con gli "italiani" Teun Koopmeiners e Tijjani Reijnders, rappresenta un’opzione giovane e dinamica che può sparigliare le carte in termini di quote vincente Europei 2024.

Altre tipologie di Quote per gli Europei 2024

Oltre alle quote vincente Europeo 2024, esiste un’ampia varietà di selezioni alternative per gli appassionati del mondo del betting. Infatti, le categorie di scommesse come il Miglior Marcatore e le scommesse su Corner e Cartellini offrono molte opportunità per diversificare le proprie puntate e sfruttare le conoscenze del gioco. Di seguito, andremo a proporvi proprio un approfondimento su queste due categorie di giocate.

Miglior Marcatore

Tra le quote Europei 2024 maggiormente apprezzate, figurano anche quelle sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol durante il corso della competizione. Al momento, le quote capocannoniere Europei 2024 vedono in testa il solito Kylian Mbappè, già massimo cannoniere della Coppa del Mondo 2022, affiancato da Harry Kane, miglior marcatore del Mondiale 2018 e idolo indiscusso del popolo inglese.

Bookmaker Mbappè Kane Snai 7.50 7.50 Sisal 7.50 7.50 Goldbet 7.00 8.00 Lottomatica 7.00 8.00 bet365 7.00 8.00

Corner e cartellini

Le quote Europei 2024 per le scommesse su corner e cartellini sono ideali per chi fa caso a tutte le dinamiche di gioco. Le giocate sui corner includono pronostici sul numero totale di calci d’angolo battuti da una singola squadra o da entrambe, con l’aggiunta di specifiche come l’handicap, l’under/over e altro ancora; le giocate sulle sanzioni prevedono invece la possibilità di puntare sempre sull’ammontare delle singole squadre o del totale dell’incontro, ma anche di prevedere se un determinato giocatore verrà ammonito o espulso durante il match.

Conclusioni

In conclusione, possiamo dire di aver tracciato una vera e propria panoramica completa delle lavagne sulle quote Europei 2024. Partendo dalle quote vincente Europei 2024, vi abbiamo proposto un percorso che potrà aiutarvi a scegliere al meglio le giocate che andrete a piazzare durante una delle competizioni più attese e popolari del pianeta.