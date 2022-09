Entrambe a 14 punti, entrambe ancora imbattute da inizio campionato. Sfida stellare domenica sera a San Siro, con Milan e Napoli che si contenderanno punti fondamentali per proseguire il cammino in cima alla classifica di Serie A. A parità di risultati e di forma fisica i bookmaker preferiscono però i rossoneri, che avranno dalla loro il pubblico di casa: ecco quindi che l'«1» è avanti a 2,17 su Planetwin365, con il 44% delle giocate dalla sua parte. Un altro blitz del Napoli dopo quello della scorsa stagione pagherebbe 3,34 (con il 30% delle giocate), mentre il pareggio - che tra le due squadre manca da luglio 2020 – è a 3,45. Si sono chiusi tutti sullo 0-1 (due per gli azzurri, uno per i rossoneri) gli ultimi tre confronti diretti tra le due squadre: stavolta la vittoria di misura di Pioli è data a 8,70, mentre lo stesso punteggio a favore di Spalletti pagherebbe 11,40. A spiccare nelle scommesse sui marcatori c'è Giacomo Raspadori, protagonista prima della vittoria con lo Spezia e poi con i Rangers in Champions League. Un'altra rete dell'attaccante azzurro si gioca a 5,00, alle spalle di Simeone (3,00). La prima scelta in quota è però Giroud, decisivo nell'ultimo scontro diretto e ora a 2,25. In primo piano anche Kvaratskhelia (3,75) e Politano (5,00), mentre su sponda milanista spunta Saelemaekers a 6,00.