Le quote Stanleybet.it per la vittoria del campionato privilegiano ancora una volta nettamente la Juventus. Il nono alloro di fila vale appena 1,45. Alle spalle della lepre bianconera, l'Inter ha scavalcato il Napoli: il trionfo nerazzurro si gioca a 5,00, gli uomini di Ancelotti seguono a ridosso, a 6,00. Lontane le altre: il Milan è a 25, la Roma a 50, l'Atalanta a 60, la Lazio a 75. In tripla cifra il resto del plotone.