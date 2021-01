In classifica è sempre primo, ma lo scudetto, dopo la sconfitta di ieri con la Juventus, per il Milan si è sensibilmente allontanato. È il giudizio dei bookmaker, a cui è bastato il primo stop rossonero dopo una serie positiva di 27 partite per decidere un consistente rialzo della quota tricolore, passata dal 3,70 di sabato all’attuale 5,25. Tutt’altra storia per l’Inter, che anche dopo lo stop di Marassi mantiene il ruolo di favorita numero uno, a 2,30 (debole ritocco dal 2,05 della vigilia). In grande rilancio la Juventus, salita nelle settimane scorse fino a 4,65 e oggi seconda forza, a quota 3,00: evidentemente i sette punti dal Milan, con una partita in meno, sono per gli analisti un margine ampiamente recuperabile. Ampio il fossato che divide le tre favorite dalle altre: l’Atalanta, tornata a ritmi da rullo compressore, vale 13, il Napoli dopo l’inopinata sconfitta con lo Spezia frana da 10,50 a 15. Quanto alla Roma, ora a soli quattro punti dalla vetta e attesa dal confronto con l’Inter, il giudizio dei bookmaker è ancora molto cauto, visto che la quota rimane alta, a 16.