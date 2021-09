Il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot ha parlato a Jtv al termine della partta vinta per 1-0 contro il Chelsea:



"È stata una bella Juventus, che ha difeso tutta insieme e attaccato bene. Abbiamo meritato questa vittoria. Quella di stasera può essere la svolta, il click per la nostra stagione. Chelsea sorpreso dalla formazione iniziale? Non lo so. Loro hanno proposto comunque il loro solito gioco, facendo bene. Ma noi siamo stati più bravi a difendere. Poi l'azione di Chiesa è arrivata nel momento giusto, perché ha fatto male prendere gol subito dopo l'intervallo".