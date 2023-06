La situazione in casa Juventus è calda e al momento pare non ci sia nulla che riesca a stemperarla. Due i nomi che rendono rovente la finestra di mercato bianconera:. Per il francese c’è una situazione di stallo sul fronte della permanenza, per il serbo su quello della scelta di cambiare club dopo otto anni di Lazio.- Il caso di Rabiot fa riflettere. Soprattutto fa capire quanto poco basti per cambiare le carte in tavola in poco tempo. L’ex Psg, a in autunno, era il primo nella lista dei partenti praticamente certi alla fine della stagione. Poi un filotto di prestazioni maiuscole, tanti gol e una titolarità diventata quasi imprescindibile per Allegri.. Ormai però manca davvero poco, il 30 giugno è dietro l’angolo e le scartoffie stanno per perdere ogni valore contrattuale. Di conseguenza,i, conscio del fatto che gli spiragli sono pochi, forse pochissimi, ma rispetto a pochi mesi fa si percepisce un pizzico di ottimismo in più, seppur labile.- Se l’eterna promessa di vedere Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus, finora, è rimasta tale, il motivo è anche da attribuire al futuro di Rabiot., dalla Continassa verrà presa la drastica decisione:. Rispetto agli anni passati, l’operazione potrebbe essere molto più facile, se si prende in considerazione la situazione contrattuale del “sergente”:. Inoltre, la Juventus potrebbe mettere sul piatto contropartite tecniche gradite a Sarri, Rovella in primis. Sergej raggiungerebbe volentieri a Torino il fratello granata Vanja. Al momento offerte ufficiali non ce ne sono. L’unica certezza è. Il patron biancoceleste vuole almeno 40 milioni di euro.- Nella confusione generale dell’affaire Milinkovic si è inserita anche l’Inter. I nerazzurri, dal momento cheè in uscita, hanno chiesto informazioni a Lotito per la punta di diamante del centrocampo laziale, cui andrebbero bene i 6,5 milioni che percepisce il croato a Milano. Una mossa per restare sull’attenti e. Il giocatore sembrava a un passo dall’Inter, poi il tuffo in trattativa del Milan per sostituireha cambiato la disposizione delle carte in tavola. Nei prossimi giorni arriverà la svolta definitiva di questo