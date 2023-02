STO SCHIATTANDO RABIOT TI AMO pic.twitter.com/wiMhGBJHAp — ᴀᴍʏ (@scorpioesaurita) February 17, 2023

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, il centrocampista della Juvecontinua a regalare gioie ai suoi tifosi, dopo un'annata in cui si è già confermato come uno dei migliori giocatori della rosa di. Stavolta, il francese è finito però al centro delle attenzioni per un video già diventato virale sui social. Nel filmato, si vede il francese indossare su richiesta dei tifosi una maschera sul volto con la testa di un cavallo, ad indicare appunto quello che da sempre viene definito dai tifosi ''.