La Premier League tentae lui non chiude. Il centrocampista dellaè intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dellae ha parlato anche del proprio futuro: le sue dichiarazioni.- "Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche prima di quello che è successo prima del Mondiale 2018. Dopo, ci sono stati due anni in cui non abbiamo avuto alcun contatto. Quando sono tornato, abbiamo parlato ed è andata molto bene. Questo rapporto è migliorato di volta in volta, ci siamo conosciuti, oggi siamo molto più vicini".- "Sto attraversando un periodo molto buono. Dipende anche dal fatto che sono cresciuto e maturato, che anche il mio calcio è cresciuto. È il periodo più bello della mia carriera".- "L'aspetto fisico è fondamentale. Per poter sfruttare il mio potenziale devo stare bene fisicamente. È quello su cui ho lavorato molto da quando sono arrivato alla Juve".- "Cerco di rimanere concentrato sul mio calcio e sulla competizione, per non distrarmi troppo. Può succedere tutto in fretta, in un modo o nell'altro. C'è stato un tempo in cui ho subito molte critiche ma non mi hanno abbattuto. Quindi, al contrario, non ho intenzione di infervorarmi".' - "Non c'è dipendenza, è la nostra arma principale. Ma abbiamo anche altri giocatori che possono fare la differenza in altri modi".- "Riguarda quasi tutti gli aspetti. Sono abbastanza a mio agio con la tecnica di base. È essere più concentrato su un'intera partita, avere meno tempi morti. È anche lavorare in allenamento, per credere di più in me stesso. Tutto ciò mi rende un giocatore più completo di un qualche anno fa".- "Quello che mi fa più piacere? Quello dei giornalisti, siete più difficili da convincere. Sono stato spesso criticato, a volte a torto secondo me. È un bel riconoscimento. Ho riscontrato che, a volte, le recensioni delle mie partite erano piuttosto dure".- "Aurélien ha un ruolo importante. Giochiamo con tanti attaccanti. Ha questo ruolo di giocatore che compensa, che deve chiudere gli spazi, recuperare palla. Mi dà la possibilità di proiettarmi, giocando come mi piace fare, andando in area. Ha davvero un ruolo importante in questo centrocampo".- "Dal momento in cui ho smesso di farmi domande sul mio posizionamento, in campo mi sono sentito meglio. Essere più libero in campo e nella mia testa mi permette di esprimermi meglio".- "Hanno giocatori molto veloci in fascia, terzini offensivi. Da questo punto di vista siamo simili. Saranno anche molto attenti perché abbiamo la possibilità di metterli in difficoltà. Sarà una partita aperta, con due squadre che possono contrastarsi. Ciò che può fare la differenza sono i calci piazzati, sappiamo che sono molto bravi. Dovremo stare attenti a non commettere gli stessi errori commessi contro la Danimarca".- "Si è evoluto. Con il tempo ha le sue piccole abitudini, è necessariamente più sereno, affronta certi temi con più facilità con l'attuale generazione. Lo trovo molto aperto, molto rilassato. Nel 2016 avevo un occhio diverso, non guardava certi dettagli. Ora, vedo che ha questa facilità nei rapporti umani. Questo è ciò che fa andare d'accordo tutti".