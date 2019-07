Adrien Rabiot parla in zona mista dopo la sconfitta della Juve contro il Tottenham: "Quando ero a Parigi ho parlato del mio futuro con Gigi (Buffon ndr). Lui sapeva che me ne sarei andato dal Psg e mi ha consigliato la Juventus spiegandomi che per me sarebbe stato l'ideale - le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport - . Alla Juve posso portare la mia esperienza e il mio calcio. Giocare con Ronaldo è un onore, lui ti fa vincere dei titoli e la sua presenza mi ha convinto ancora di più a scegliere Torino".