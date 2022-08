La storia tra la Juventus e Adrien Rabiot sembra giunta al termine. Il centrocampista francese, arrivato in Italia a parametro zero nell’estate del 2019, non ha mai convinto pienamente nelle tre stagioni disputate finora in bianconero e secondo gli esperti è imminente una sua partenza, offerta a 1,40 durante la sessione estiva del calciomercato. Con l’addio già ufficiale di Aaron Ramsey, quello probabile di Arthur e gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie, la dirigenza torinese dovrà obbligatoriamente intervenire per rinforzare il centrocampo e nelle ultime ore sta prendendo corpo l’opzione Lucas Torreira: lo sbarco a Torino del mediano uruguaiano, in uscita dall'Arsenal, è fissato a 5 volte la posta. Leggermente più attardato invece il possibile acquisto del playmaker del Chelsea Jorginho, visto in bianconero in quota a 6.