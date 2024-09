Rabiot, Thiago Motta chiude la porta della Juventus: "Non mi ha chiamato". Sfuma anche il Newcastle e ora?

Emanuele Tramacere

20 minuti fa

1

La sosta per le nazionali è ormai passata e i campionati sono pronti a ripartire con rinnovati equilibri e certezze tutte da costruire, ma oggi più che mai le sqaudre di tutti i campionati top hanno ormai quasi del tutto definito gerarchie ed equilibri che le ultime due settimane non sono riuscite ad intaccare. E ancora una volta, con il passare del tempo, non si è concretizzata per Adrien Rabiot una nuova possibilità per tornare in campo e a nulla è servito lo sfogo del ct della francia, Didier Deschamps per far scatenare il mercato degli svincolati attorno a lui. Oggi Thiago Motta ha chiuso la porta ad un eventuale ritorno alla Juventus e anche il Newcastle ha scelto di abbandonare questa pista. Così il futuro resta sempre più nebuloso.