Adrien Rabiot vuole lasciare il PSG. Secondo le ultime indiscrezioni del Mundo Deportivo, infatti, il centrocampista francese continua a rifiutare le proposte di rinnovo che gli ha presentato il club visto il suo contratto in scadenza nel 2019. In pole per Rabiot c'è il Barcellona, subito dietro la Juventus.