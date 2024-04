Raccolta fondi per Mancini: gli 11mila euro saranno tutti devoluti in beneficenza

20 minuti fa



La settimana scorsa era partita sui social una raccolta fondi destinata a pagare la multa che il giudice sportivo aveva commissionato a Mancini per lo sventolamento della bandiera del ratto su sfondo biancoceleste. Il difensore giallorosso venuto a conoscenza della questione indicò di mandare i soldi in beneficenza in particolare all’associazione “Locanda dei Girasoli”. Lorenzo Contucci, colui che ha dato il via alla raccolta, ha fatto sapere sul suo profilo Facebook che si è raggiunta la quota di 11.028 euro. I primi 5000 verranno destinati all’associazione segnalata dal vice capitano, i restanti saranno devoluti ad altre associazioni del territorio già individuate